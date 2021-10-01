1 Ekim 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 15:20

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, YKS 2. ek tercihlerle yeniden seçim yapabilecekler. Bu yıla özel YKS'de baraj puanı TYT'de 140'a, AYT/YDT'de ise 170'e düşürüldü. İlk yerleştirmede barajı geçemediği için tercih yapamayan adaylar, YKS ek tercih kılavuzu 2021 aracılığıyla uygun okulları yazabilecekler. Peki YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? İşte detaylar...

YKS 2.EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Henüz YKS 2.ek tercih tarihleri belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2.ek tercihlerinin ek yerleştirme kayıt tarihlerinin sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu detayı paylaştı; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. "İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek" açıklamasında bulundu.

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS'de 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konu hakkInda yaptığı açIklamada "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak." ifadeleri yer aldı.

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonrası yayımladığı YKS ek tercih kılavuzundaki okulları tercih eden adayların kayıt süreci sonrasında kontenjanlar yeniden güncellenecek. Ek erleştirme sonucu kontenjanların yeniden güncellenmesinin ardından YKS 2.ek tercih kılavuzu yayınlanacak.

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