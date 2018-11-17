YKS 2019 ne zaman ÖSYM Üniversite sınavı YKS AYT TYT konuları soruları puanları nasıl? Milyonlarca öğrenci bu sene yapılacak olan YKS sınav tarihine odaklandı. Peki 2019 TYT ve AYT sınav tarihleri ne zaman? TYT’de derslere göre soru dağılımı nasıl olacak? ÖSYM tarafından YKS'nin ne zaman yapılacağı açıklandı. 15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak. YKS sonuçları ise 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu. Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılında ilk kez uygulanan YKS üç ayrı oturumda gerçekleşmişti. 2019 yılında da üç ayrı oturumda uygulanmaya devam edecek olan YKS'nin tarihleri,

1. Oturum olan TYT : 15 Haziran 2019

2. Oturum olan AYT : 16 Haziran 2019

3. Oturum olan YDT : 16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

2019 YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2019 Üniversite sınavı uygulandıktan sonra, üniversite adayları sonuç arayışa geçecek. ÖSYM tarafından duyurulacak olan 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.

Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.

Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.

Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.

YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?

1.Oturum girilmesi zorunlu olup;

40 Türkçe,

40 Matematik,

20 Sosyal Bilimler,

20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.

2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;

1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,

2.Test Matematik Toplam 40 Soru,

3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,

4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.

3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.

TYT KONULARI NELER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

GEOMETRİ

Dik Üçgen

Açı-Kenar Bağıntıları

Diktörtgen

Kare

Eşkenar Dörtgen

Daire

Düzgün Altıgen

Çokgenler

Yamuk

Katı Cisimler

Çember-Daire

Analitik Geometri

Vektörler

Grafik Okuma

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

OBEB-OKEK

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler

Bölünebilme

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Kümeler

Olasılık

Polinomlar

Parabol

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Fonksiyonlar

Problemler

Permütasyon-Kombinasyon

İstatistik

FİZİK:

Fiziğin Doğası

Kuvvetler

Madde ve Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Optik

Ses

Basınç

Basit Makinalar

Kaldırma Kuvveti

Hareket

Dinamik

Kütle Merkezi

İş Enerji

Elektrik Akımı

Mıknatıs

Transformatör

Elektrostatik

KİMYA:

Madde ve Özellikleri

Atomun Yapısı

Periyodik Tablo

Kimyasal Denklemler

Bileşikler

Çözünürlük

Kimya Kanunları

Karışım

Kimyasal Değişmeler

Kimyasal Bağlar

BİYOLOJİ:

Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri

Hücrenin Yapısı

Hücre ve Madde Geçişleri

Ekoloji

Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri

Sınıflandırma ve Canlı Grupları

Duyu Organları

Virüsler-Bakteriler

Enzimler

Bitki Biyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Kalıtım ve Evrim

Üreme ve Gelişme

Hücre Bölünmeleri

Biyoteknoloji

Metabolizma, Solunum ve Fotosentez

Sistemler

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Ses Olayı

TARİH:

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Medeniyetleri

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete Osmanlı

Türkiye Selçuklu devleti

Dünya Gücü Osmanlı

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa

Osmanlı Devletinin Arayış Yılları

18. yy da Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. yy da Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşı

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

Birinci TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı

İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Jeopolitik Konum

Atatürk Devrimleri

Türk Dış Politikası

İnkılaplar

Atatürk Dönemi Dış Politika

Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

COĞRAFYA:

Coğrafi Konum

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Su-Toprak-Bitki

İç ve Dış Kuvvetler

Rüzgarlar

Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Coğrafyanın Bölümleri

Doğal Afetler

Doğa, Çevre ve İnsan

FELSEFE:

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi