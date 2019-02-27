YKS 2019 üniversite başvuruları, son gün, ne zaman bitecek? Üniversite harç ödemeleri hangi banka üzerinden yapılacak?

YKS başvuruları ne zaman bitecek? Harç ödemeleri hangi banka üzerinden yapılacak? sorularına yanıt arayan üniversite adayları ÖSYM’den gelecek yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Öğrence Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS TYT AYT başvuruları 12 Şubat itibariyle başladı. Başvuruların biteceği tarih ile birlikte üniversite sınavı başvuru harç ödemelerine ilişkin merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. İşte YKS TYT AYT üniversite 2019 başvuru süreci ile ilgili detaylar

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 12 Şubat 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. YKS başvurularıyla ilgili süreç devam ederken, güzel bir üniversite hayali kuran öğrenciler ise YKS başvuru ücreti ve hangi bankalara yatırılacağıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Başvuruların ardından 15 gün geçti. Sınav başvurularının ne zaman sona ereceğini ise ÖSYM sınav merkezi tarafından açıklandı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sınav başvuruları, 6 Mart 2019 tarihinde bitiyor. YKS geç başvuru günü ise 19 Mart 2019 tarihi olarak açıklandı. Geç başvuru gününü sınav merkezi uzatmayacak.

2019 YKS SINAVI NE ZAMAN

YKS sınavı, 3 oturumda yapılacak. TYT sınavı, AYT sınavı ve yabancı dil sınavı olan YDT sınavı. TYT sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT ve YDT sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl üniversiteye girişte ilk kez uygulanan YKS’nin ikincisi bu yıl gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin girdiği üç oturumlu sınavın tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

YKS başvuruları ise 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sayfasının bugün gün içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL.

ÖDEMELER HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz