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Eğitim

YKS 2023 ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM 2. ek tercih yerleştirme tarihleri

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih tarihlerinde yeniden şansını deneyecek. YKS 2. ek tercih yerleştirme işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. İlk yerleştirme sonucunda üniversitelerin kontenjan sayılarına göre ikinci yerleştirme yapılacak. Peki YKS 2023 ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM 2. ek tercih yerleştirme tarihleri

15 Ağustos 2023 Salı 10:35 - Güncelleme:
YKS 2023 ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM 2. ek tercih yerleştirme tarihleri
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YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra 2. yerleştirme süreci başlayacak. Bu kapsamda milyonlarca adayın gözü YKS 2023 ek tercih tarihlerine çevrildi. Bu yıl yerleştirme işlemleri için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. İlk tercihlerin ardından üniversite kayıtları sonrası kontenjanlar yeniden güncellenecek. Kalan kontenjanlar için YKS 2023 ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki YKS 2023 ek tercihler ne zaman? İşte detaylar...

YKS 2023 EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi.

YKS ek tercihleri, üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak. 2023-2024 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri Eylül ayında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ek tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM 2. yerleştirme işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile birlikte 2023 yılında üniversitelere toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan açıldı. İlk tercihlerde lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar, güncellenen kontenjanlar doğrultusunda YKS ek tercihleriyle yeniden şansını deneyecek.

ÖSYM 2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri başlayacak. İlk tercihlerin ardından ön lisans ya da lisans bölümüne yerleşemeyen öğrenciler, YKS üniversite ikinci tercih işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

YKS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

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