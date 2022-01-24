YKS başvuruları ne zaman? YKS sınav ücreti 2022 ne kadar?

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:21

YKS başvuru tarihleri, sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2022 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YKS başvuru tarihi de belli oldu. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak. Peki YKS sınav ücreti 2022 ne kadar? İşte başvuru tarihleri ve sınava dair detaylar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor. YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınırken Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerekli işlemler öğrenciler tarafından yapılacak.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuruların başladığı tarihte yayımlanacak olan ÖSYM YKS Kılavuzunda detaylar belli olacak ve YKS sınav ücreti 2022 açıklanacak.

Öğrenciler, YKS başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecekler.

YKS Sınav ücretleri, belirtilen tarihlerde ÖSYM e-Ödemeler veya anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'leri üzerinden ödenecek.

YKS SINAV TARİHLERİ

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18.06.2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19.06. 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19.06.2022 tarihinde uygulanacak.