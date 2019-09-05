YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Ek tercih kılavuzu YKS 2019 erişime açıldı. YKS yerleştirmeleri sonucu herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih fırsatı sunuluyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme süreci bugün başladı ve tercihler 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler. YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercihlere dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

2019-Yks Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

1- 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2- Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3- 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4- Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.