YKS ek tercihler, üniversite kayıt sürecinin bitiyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. Üniversiteler, kayıtların tamamlanmasıyla birlikte ek yerleştirme kapsamında boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecekler. 2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih süreci başlayacak. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2023 Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtları sona erdi. Üniversitelere kayıt işlemleri ise 1 Eylül'e kadar yapılacak. Kayıtların bitmesinin ardından ek tercih süreci başlayacak.

Eylül ayında üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 2023-2024 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri Eylül ayında yapılacak.

YKS ek tercihleri geçtiğimiz yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS ek tercih işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

ÖSYM 2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri başlayacak. İlk tercihlerin ardından ön lisans ya da lisans bölümüne yerleşemeyen öğrenciler, YKS üniversite ikinci tercih işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

YKS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.