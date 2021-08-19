19 Ağustos 2021 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:40

YKS ek tercihler ne zaman? sorusu ilk tercihlerin sona erecek olmasıyla birlikte gündeme geldi. YKS 2021 ilk tercihler 20.08.2021 tarihinde sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan ilk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, YKS ikinci tercihlere başvuracak. Peki YKS ikinci tercihler ne zaman 2021? İşte YKS ek tercihlerle ilgili merak edilenler...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

YKS ikinci tercihler, ilk yerleştirmelerin açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlayacak. YKS ek tercihler için henüz tarih verilmedi. Ancak 2021 YKS ikinci tercihlerin eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzda yer alan bilgilere göre Elektronik kayıtlar Eylül'ün 4-8'i arasında yapılacak.

Üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

BARAJ PUANI DÜŞTÜ!

Yüksek Öğretim Kurulu, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

Açıklamadan önceki baraj puanı ise TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.