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Eğitim

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM e-devlet giriş YKS 2021 ek yerleştirme sonuçları

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, YKS 2021 ek yerleştirme sonuçlarına 'http://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek. ÖSYM e-devlet giriş YKS 2021 ek yerleştirme sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM AİS YKS ek yerleştirme sonuç ekranına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

1 Ekim 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 13:06
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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite için yapılan ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 20-23 Eylül tarihleri aralığında başvurularını tamamlamıştı. 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM e-devlet girişi veya "http://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden öğrenebilecekler. İşte ÖSYM e-devlet giriş YKS 2021 ek yerleştirme sonuç sorgulama sayfası

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceği belirtildi.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğine dikkat çekildi.

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