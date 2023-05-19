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Eğitim

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2023?

YKS için geri sayım başladı, sınava artık yaklaşık 1 ay kaldı. Sınav heyecanı başlayan öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2023? İşte detaylar...

19 Mayıs 2023 Cuma 14:50 - Güncelleme:
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2023?
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Üniversite eğitimi alabilmek için sınava hazırlanan milyonlarca aday YKS için geri sayıma başladı. Sınava başvuran adaylar, YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. Peki YKS yerleri ne zaman belli olacak 2023? İşte sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih

YKS YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?

YKS sınav giriş belgesi için tarih verilmedi ancak YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 10-14 gün kala açıklanıyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacaktır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,

18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

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