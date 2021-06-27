YKS sınavı saat kaçta bitiyor? YKS 2. oturum AYT bitiş saati

27 Haziran 2021 Pazar 10:27 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 10:27

YKS'nin 2. oturumu Alan Yeterlik Testleri (AYT) başladı. 10.15'te başlayan sınav, 3 saat sürecek. Sınavın üçüncü oturumu ise öğleden sonra 15.45'te gerçekleştirilecek. Adayları bekleyen yakınları YKS bitiş saatini merak ediyor. AYT'de adaylara 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Peki YKS sınavı saat kaçta bitiyor? AYT ne zaman bitecek? YKS 2. oturum AYT bitiş saati

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR? AYT SINAV SÜRESİ

ÖSYM sınava girecek adaylara YKS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erecek. Sınavda adaylara 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

ÖSYM'DEN YKS İÇİN SAAT UYARISI

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan YKS'de adaylar sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.

Kesin katılım sağlayan aday sayısı ise 3. oturumun sona ermesiyle birlikte ortaya çıkacak.