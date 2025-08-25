İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0021
  • EURO
    48,0602
  • ALTIN
    4441.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlette kontenjanların yüzde 99'u doldu
Eğitim

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlette kontenjanların yüzde 99'u doldu

YÖK Başkanı Erol Özvar açıklanan YKS sonuçlarıyla ilgili, 'Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu' bilgisini paylaştı.

İHA25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlette kontenjanların yüzde 99'u doldu
ABONE OL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ve üniversitelerin kontenjanlarının tamamına yakınının dolduğunu açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, gençleri tebrik ederek kontenjanlara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.