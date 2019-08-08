YKS'de derece yapanlar en çok nereyi tercih etti?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu liselerinden 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı.

DERECE YAPANLAR HANGİ ÜNİVERSİTELERİ VE BÖLÜMLERİ TERCİH ETTİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, ilk 10'da yer alan 7 aday ile dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesini tercih etti.

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10'da yer alan 7 aday ve dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. Tüm puan türlerinde ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 189'u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 391'i ile ilk binde yer alan adayların 712'si Boğaziçi Üniversitesini tercih etti

KARTAL AİHL’DEN DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

2019 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza atan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, EA Türkiye 2.si çıkardı ve onlarca öğrencisini ise ilk 100 ve ilk 1.000’e sokmayı başardı. Yerleştirme sonuçları ile birlikte 27öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine, 32 öğrencisini ise Tıp Fakültelerine yerleştirdi.

Üniversite giriş imtihanlarında tarihi boyunca büyük başarılar sağlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu sene de yeni bir başarı sayfası açtı. 2019 YKS’de Türkiye 2.si çıkararak eski günlerine döndüğünü gösteren okul, kitlesel başarıda da adından sıkça söz ettiriyor. İlk 1.000’de 39, ilk 10.000’de ise 126 öğrencisi yer aldı.

GALATASARAY HUKUK’U TERCİH ETTİLER

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yine başarılı bir tabloya imza attı. Sonuçlara göre, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 27'si Boğaziçi Üniversitesi, 18'i Marmara Üniversitesi, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi, 14'ü İstanbul üniversitesinde yerlerini alırken 10 öğrenci de Galatasaray Üniversitesine yerleşti. YKS 2019 EA Türkiye 2.si Ahmet Selim GÜL, EA Türkiye 10.su M. Hasan YACI ve EA Türkiye 13.sü Rana SÖKMEN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettiler. Kartal AİHL 2018’de en fazla öğrencisini -24 öğrenciyle- Boğaziçi Üniversitesine yerleştirmişti. Bu sene ise Boğaziçi Üniversitesi 27 Kartallıya kapılarını açacak. İstanbul Şehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitelerine 7’şer, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitelerine ise 5’er öğrenci yerleşti.

Öğrencilerin başarılarında önemli katkıları olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, “Din eğitimi, dil eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif olarak iyi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin akademik alanda da kazanımlarının farkındayız. Öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversitelere ve bölümlere yerleştiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim yollarını açık eylesin. Vatanımıza ve milletimize güzel hizmetler yaparak ülkemize değer katmalarını nasip eylesin” dedi.

EN FAZLA MÜHENDİSLİK VE TIP FAKÜLTELERİ İLGİ GÖRDÜ

YKS 2019 yerleştirme sonuçlarına göre ilk 100'de yer alan 12 öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın İngilizce tıp programı, en yüksek taban puana sahip devlet üniversitesi bölümü oldu.

Kartal AİHL öğrencileri en fazla mühendislikleri tercih ettiler (37) en çok dikkat çeken bölüm ise ikinci sıra oldu. 32 Kartal AİHL mezunu Tıp Fakültesi öğrencisi oldu. Hukuk Fakültesine 21, Siyaset bilimi ve İktisadi Bilimlere 18, Mimarlığa 10, öğretmenliklere 10, sağlık bilimlerine 11, PDR ve Psikoloji bölümlerine 8 öğrenci yerleşti.7’şer öğrenci Diş Hekimliği Fakültesi ve dil bölümlerinde yer alırken 6 öğrenci İlahiyata, 5 öğrenci ise Sosyal Bilim bölümlerinden yana tercihte bulundular.

TÜM TAKIM DERECE YAPTI

YKS 2019’da Eşit Ağırlıkta Türkiye 2.si olan Ahmet Selim GÜL ve Türkiye 54.si olan Erkam Salih BÜYÜKDİNÇ yakın zamanda verdikleri röportajda futbolu çok sevdiklerini ve iyi oynadıklarını söylemişlerdi. İnternette çok izlenen röportajın devamında Erkam, “Başarıya giden yolda arkadaşlar çok önemli. Kalecimiz sayısal 300.sü, sol bekimiz sayısal 400.sü, sağ bekimiz sayısal 500.sü o yüzden kitlesel başarımız söz konusu” demişti. Şimdi futbol takımından 5 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine, 2 öğrenci Galatasaray Üniversitesine, 1 öğrenci Koç Üniversitesine, 1 öğrenci Cerrahpaşa Tıp Fakültesine, 1 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesine ve 1 öğrenci de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine yerleşti.