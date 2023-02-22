YÖK bahar yılı eğitimi hakkındaki soruları cevapladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, YÖK, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.

Bu kararlar sonrasında YÖK, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soru ve cevapları 16 başlık halinde 19 Şubat'ta paylaşmıştı.

YÖK'ün internet sitesinden, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soru ile cevaplar şöyle:

- ÖZEL ÖĞRENCİLİKTE GEÇEN SÜRE, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'TEKİ ÖZEL ÖĞRENCİLİK SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

Hayır sayılmaz.

- 10. SORUDA BELİRTİLEN ÖZEL ÖĞRENCİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYAN ÖĞRENCİLER HANGİ ÜNİVERSİTELERE BAŞVURU YAPABİLİR?



Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

- 10. SORUDA BELİRTİLEN ÖZEL ÖĞRENCİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYAN VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE İKAMET EDİP KENDİSİ DE DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERİN BİRİNDE ÖĞRENCİ OLANLAR (ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DAHİL) HANGİ ÜNİVERSİTELERE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin dışındaki üniversitelerin eş değer programına özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

- DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BULUNAN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER İLE EŞLEŞTİRME YAPILAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ SADECE EŞLEŞTİRİLEN ÜNİVERSİTELERDE Mİ ÖZEL ÖĞRENCİ OLACAK?

Hayır, bu öğrenciler 18 ve 19'uncu sorulardaki açıklamalardan durumları hangisine uyuyor ise ona göre başvuru yapabilecek.

- "ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II" DERSİNİ ALACAK ÖĞRENCİLER BU EĞİTİMİ NEREDE ALACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; "Öğretmenlik Uygulaması II" dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecek, üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirecek, öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAKİ TEORİK DERSLER UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE Mİ YAPILACAKTIR?

Evet, uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

- DERSLERİN LABORATUVAR VE UYGULAMA KISIMLARI NASIL YAPILACAK?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının alacağı kararlar ile bu şekildeki uygulamalar yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilecektir.

- 2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE LİSANS DÜZEYİNDE FEN VE MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNDE ZORUNLU UYGULAMALI EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN DEPREM BÖLGESİNDE OLANLARA ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN UYGULAMALI EĞİTİM ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evet, güz dönemine ait uygulamalı eğitim ücretleri üniversiteleri tarafından 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren ödenecektir.

- ECZACILIK FAKÜLTESİ 5. SINIFTA İŞYERİ UYGULAMASI YÜZ YÜZE EĞİTİM KAPSAMINDA MIDIR?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.