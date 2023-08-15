YÖK ile SESRIC arasında imzalar atıldı

YÖK ile SESRIC arasında yapılacak işbirliğine ilişkin protokolün imza töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla YÖK'te düzenlendi.

Programda konuşan Özvar, imzaladıkları anlaşmanın, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin ve özellikle SESRIC'e ev sahipliği de yapan Türkiye'nin beşeri sermayesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

YÖK olarak, ülkenin stratejik kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini artırmayı oldukça önemsediklerini ifade eden Özvar, bugüne kadar farklı kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları işbirliği protokollerini anımsattı.

Türkiye coğrafyasının toplumsal hafızasının bilincinde olarak tarih ve kültür birliği ile Türkiye'nin kıtalar arasındaki köprü rolünü çok önemsediklerini belirten Özvar, bu kapsamda Türkiye'nin, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerle yaptığı işbirliklerine büyük önem atfettiklerini söyledi.

Özvar, yükseköğretimdeki uluslararasılaşmayı en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini, Türkiye'nin, son yıllarda uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline geldiğine işaret etti.

- "İİT ÜLKELERİ KALKINMA ÇABALARINDA DAHA ETKİLİ ADIMLAR ATABİLECEK"

Türkiye'nin 195 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını bildiren Özvar, şöyle devam etti:

"İmzaladığımız anlaşmayla üye ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirlikleri daha da güçlenecektir. Aynı zamanda, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin ihtiyaçlarına ve kalkınma hedeflerine uygun olarak seçilen alanlarda eğitim programları düzenlenmesi ile insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yeteneklerin artırılması hedeflenmektedir. Bu anlaşma sayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin kalkınma çabalarında daha da etkili ve verimli adımlar atabileceği inancını taşımaktayız."

SESRIC aracılığıyla İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerdeki öğrencilere, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim ve işbirliği yapma imkanı sunulacağını kaydeden Özvar, böylece İslam ülkelerinin kalkınmasına katkı sunacak nitelikli beşeri sermayenin artırılacağını ifade etti.

Özvar, şunları kaydetti:

"Mutabakat zaptında yer alan Yeni Yetenekleri Geliştirme Programı (SET-CAB) sayesinde, üye ülkelerden gelen öğrencilere, uluslararası düzeyde uygulamalı deneyim kazanma fırsatı sunarak gençleri geleceğin liderleri olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla SET-CAB'ı, geleceğin liderlerini yetiştirerek İslam dünyasının sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan değerli bir teşebbüs olarak değerlendirmekteyiz. SESRIC ile gerçekleştirilen bu anlaşma, uluslararası işbirliğinin yükseköğretim alanında ne denli kapsamlı ve çok boyutlu olabileceğini gösteren fevkalade önemli bir adımdır. Bu protokol, Türkiye'nin ve diğer İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin yükseköğretim sistemlerinin güçlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla atılan stratejik bir adımdır."

- "YÜKSEKÖĞRETİM ALANINI BU YIL İTİBARIYLA TEKNİK İŞBİRLİĞİ KAPSAMIMIZA ALDIK"

SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk ise İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üye ülkesiyle Birleşmiş Milletler'den sonra dünyadaki ikinci en büyük uluslararası kuruluş olduğunu, dünya nüfusunun yüzde 25'ine denk gelen 2 milyarı aşan kısmının İİT üyesi ülkelerde yaşadığını söyledi.

SESRIC'in faaliyetlerinden bahseden Selçuk, Türkiye'de bulunan 300 bini aşkın yabancı öğrencinin yüzde 87'sinin İİT üyesi ülkelerden geldiğini ve bu işbirliği protokolünün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim alanını bu yıl itibarıyla teknik işbirliği kapsamımıza almış bulunmaktayız. YÖK ile imzalayacağımız işbirliği protokolü bu anlamda bizler için çok değerli, kıymetli. Protokolümüz, yüksek öğretim, bilim ve teknoloji ile mesleki eğitim ve öğretim alanlarında merkezimiz ile YÖK arasında ve Türkiye'deki üniversitelerimizi de kapsayacak şekilde İİT üyelerine yönelik işbirliğini geliştirmeyi ve arttırmayı hedeflemekte. İmza edilecek bu protokolümüzün Türkiye'nin bilgi ve tecrübe birikimini diğer ülkelerimize aktarılması ve YÖK ile aramızdaki işbirliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Özvar ve Selçuk, protokol metnini imzaladı.