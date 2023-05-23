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Eğitim

YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini 28 Temmuz'a kadar uzattı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik amacıyla başlattığı 'Uluslararası Araştırmacı Projeleri' için başvuru süresi 28 Temmuz'a kadar uzatıldı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 16:02 - Güncelleme:
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini 28 Temmuz'a kadar uzattı
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamındaki Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi, Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi ve Akademik Birikim Projesi ile yurt dışına doktora öğrencisi ve araştırmacı gönderilecek.

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile üniversitelerin araştırma görevlisi kadrosundaki 100 doktora öğrencisine tez konuları hakkında yurt dışında araştırma yapmaları için destek verilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencileri tez konularına ilişkin fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında yurt dışında araştırma yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulu, doktora öğrencilerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında araştırma yapabilmeleri için 1 aydan 3 aya kadar görevlendirecek ve onlara aylık 20 bin liraya kadar destek verecek. Öğrencilere ayrıca 10 bin lira ulaşım desteği sağlanacak.

YÖK, ayrıca Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi ile yükseköğretim kurumlarındaki doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin yurt dışında yapacakları doktora sonrası çalışmalara maddi destek verecek.

Doktora sonrası çalışmasını yurt dışında yürütmek isteyenler için 100 kontenjan ayrıldı. Doktora sonrası araştırma için öncelikli alanlar fizik, kimya, biyoloji ve matematik olarak belirlendi. Projeden yararlanacaklar, yurt dışında en fazla 9 ay süreyle görevlendirilecek. Bu kapsamda yurt dışına gönderileceklere aylık 20 bin lira ve ayrıca ulaşım için 10 bin lira destek verilecek.

- AKADEMİK BİRİKİM PROJESİ İLE 200 ÖĞRETİM ÜYESİ YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Ayrıca, Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerden toplam 200 öğretim üyesi, yurt dışı akademik izin kapsamında 11. Kalkınma Planı'nda yer alan elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayisi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilecek.

Bu imkandan yararlanacak öğretim üyelerine aylık 20 bin lira ve ayrıca ulaşım için 10 bin lira destek sağlanacak. Akademik izinli olarak yurt dışında görevlendirme süresi en fazla 9 ay olacak.

Projelerden yararlanacak doktora öğrencileri ve araştırmacılar dünya üniversite sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerde kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye YÖK'ün internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

  • Yükseköğretim Kurulu
  • Uluslararası Araştırmacı Projeleri

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