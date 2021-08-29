29 Ağustos 2021 Pazar 12:03 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:03

YÖKDİL 2 sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılan adayların yakınları YÖKDİL sınav süresini merak ediyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan sınav 3 saat sürecek. Peki YÖKDİL 2 sınavı kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi kaç dakika?

YÖKDİL SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL 2 sınavı, saat 10.15'de başlaDI. Sınav için adaylara 180 dakika verilecek.

YÖKDİL 2 SINAVI KAÇTA BİTECEK?

Çeşitli dillerde yapılacak olan YÖKDİL sınavı 3 saat sürecek olup 13.15'te bitecektir.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınav sonuçları, 29.09.2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.