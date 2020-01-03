03.01.2020 14:55 - Güncelleme: 03.01.2020 14:55

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesive Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenleniyor. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2020'de hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. YÖKDİL 2020 başvurusu ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 2020 YÖKDİL takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

YÖKDİL 2020 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2020-YÖKDİL/1 başvuruları 8 Ocak - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. YÖKDİL 2020 geç başvuru tarihi ise 28 Ocak 2020 olarak açıklandı.

2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2020 YÖKDİL sınavı ise 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ise 26 Mart'ta açıklanacak.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.





YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.