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YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL başvuru işlemleri 23 Eylül tarihinde tamamlandı. YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılacak? gibi soruların yantıları merak ediliyor. Sürenin bitmesinin ardından başvurularını zamanında tamamlayamayan ve YÖKDİL'e girecek olan adaylar, geç başvuru tarihini araştırmaya başladılar. 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemleri, başvuru ücretinin yatırılmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirilebilecek. YÖKDİL sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavına kısa süre kala, başvuru işlemleri sona erdi. Sınava hazırlanan ve başvuru günlerini kaçıranlar geç başvuru tarihlerini merak etmeye başladılar. YÖKDİL sınavı ve geç başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
 
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK? 
3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan YÖKDİL'İn geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2 Ekim 2019'da yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınav ücreti aynı gün ödenecek. 
 
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından YÖKDİL geç başvuru ücreti 180,00 TL olarak açıklandı.
 

 
YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
 
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
 
-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
 
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
 
c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
 

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