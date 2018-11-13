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YÖK'te öğretmen yetiştirme programları masaya yatırılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla YÖK'te yarın düzenlenecek toplantıda, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları ele alınacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenecek toplantıda, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları ele alınacak.
 
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katımıyla yarın düzenlenecek toplantıda, eğitim fakültesi dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenlerle buluşacak.
 
Bakan Selçuk, ülkenin eğitim odaklı strateji ve politikalarını ilgili akademik birim yöneticileri ile paylaşacak, bu konuda üniversitelerin yöneticilerinin görüşleri alınacak, geleceğe yönelik akademik süreç odaklı yapılabilecekler etraflıca istişare edilecek.
 
Toplantıda, ayrıca eğitim bilimleri fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları da görüşülecek.
 
Toplantıda, MEB ve YÖK Arasında, "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü" de imzalanacak.

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