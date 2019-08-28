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YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile 280 milyon lira tasarruf sağlandı

YÖK verilerine göre, 504 bin 271 üniversite öğrencisinin kaydının e-Kayıt sistemi üzerinden yapılmasıyla yaklaşık 280 milyon lira tasarruf sağlandı.

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AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, üniversiteyi kazanan öğrencilerin tüm devlet üniversiteleri ile elektronik kayıt (e-Kayıt) hizmeti sunan 49 vakıf üniversitesine elektronik kayıt işlemleri 21 Ağustos'ta sona erdi. Öğrencilerin çoğunluğunun YÖK'ün e-Kayıt sistemini kullanarak işlemlerini tamamladığı görüldü. 
 
Bu yıl tüm devlet üniversiteleri ile e-Kayıt uygulamasına dahil olan 49 vakıf üniversitesi, isteyen öğrencilerine e-Devlet kapısından kayıt yaptırma imkanı sundu.
 
Elektronik kayıt imkanına sahip 647 bin 716 öğrenciden 504 bin 271'i, üniversite kaydını YÖK'ün hizmete sunduğu sistem üzerinden gerçekleştirdi.
 
Böylelikle e-Kayıt olma imkanına sahip adaylardan yüzde 78'i, kaydını üniversitesine gitmeden elektronik ortamda kolayca yapmış oldu.
 
Devlet üniversitelerinde 588 bin 118 öğrenciden 487 bin 111'i, elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 49 vakıf yükseköğretim kurumunda ise 59 bin 598 öğrenciden 17 bin 160'ı e-Kayıt kolaylığını tercih etti. Böylece, öğrencilerin yüzde 83'ü devlet üniversitelerine, yüzde 29'u vakıf üniversitelerine kayıt için sistemi kullandı. Geçen yıl bu oran, devlet üniversitelerinde yüzde 79, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 24 olmuştu.
 
Uygulamaya ilgi artıyor
YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan e-Kayıt uygulamasına ilginin her geçen yıl artarak, öğrenci ve ailelerin kayıtlarda bir numaralı tercihi olduğunu belirtti.
 
Devlet üniversitelerine göre vakıf yükseköğretim kurumlarındaki oranın daha düşük olmasının ise bu kurumlardaki öğrenim ücreti ödeme işlemlerindeki bazı prosedürlerden kaynaklandığı ifade edildi.
 
Bu yıl, e-Kayıt sayesinde en az 280 milyon lira tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama, öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veli ile üniversitenin bulunduğu şehre gittiği düşünülüp, bir gecelik konaklama, gidiş dönüş ulaşım ve yemek harcamaları göz önüne alınarak yapıldı.
 
Geçen yılki tasarruf tahmini 215 milyon lira
YÖK'ün geçen yılki hesaplamaları doğrultusunda, e-Kayıt imkanına sahip 586 bin 41 öğrenciden yüzde 75'ine karşılık gelen 439 bin 275'i elektronik kayıt yaptırmış ve bu sayede tahmini 215 milyon lira tasarruf sağlandığı öngörülmüştü.
 
Öğrenci ve velilerin hem hayatlarını kolaylaştırmak hem de potansiyel harcamalarını azaltmak için son yıllarda elektronik kayıt, e-Öğrenci belgesi, online denklik başvurusu ve e-Mezun belgesi gibi birçok uygulama e-Devlet kapısı üzerinden hayata geçirildi.
 
YÖK'ün hizmete sunduğu bu uygulamalar sayesinde bürokratik işlemler büyük ölçüde azaldı ve zaman tasarrufu sağlandı. Üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı iş gücü de büyük oranda azalmış oldu. 

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