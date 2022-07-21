YSK'de imam hatip başarısı: ilk 100'de 57 derece

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından gözler derecelere çevrildi. Anadolu imam hatip liselerinden ilk yüzde 57, ilk binde ise 436 derece bulunuyor. Dil puanı Türkiye birincisi ise Arapça dalında Beyoğlu Anadolu İHL öğrencisi Yusuf Esad Özgüner oldu.



Geçtiğimiz yıllarda YKS başarılarında önemli mesafeler kaydeden Anadolu imam hatip liseleri YKS 2022'de başarısını daha da ileriye taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan gençler, sınavda ilk 100, ilk 1.000, ilk 10 bin ve ilk 100 binde önemli dereceler elde etti.

ÜÇ YILDA HIZLI ARTIŞ



Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler YKS'de ilk 100'de 57 derece aldı. Okullar ilk 1000'de 436 dereceyle temsil edilirken, öğrenciler ilk 5 binde 1.899 derece, ilk 10 binde 3 bin 567 derece, ilk 20 binde 6 bin 997 derece yaptı. İlk 50 binde 17 bin 672, ilk 100 binde ise 37 bin 887 derece çıktı. İlk 100'de 2020 yılında 27, 2021 yılında ise 42 öğrenci bulunuyordu. İlk 1000'de ise 2020 yılında 279, 2021 yılında 387 derece yer almıştı. Başarı grafiğindeki yüksek oranlardaki artışlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. İki yıl içinde ilk yüzdeki derece sayısı 27'den 57'ye çıkarak yüzde 100'ün üzerinde artmış oldu.

BAŞARI TÜM ŞEHİRLERDEN



Anadolu imam hatip lisesi mezunu gençlerin üniversite sınavındaki başarısı bazı marka okullarla veya belli şehirlerle de sınırlı değil. İstanbul'da Kartal Anadolu İHL, Kadıköy Anadolu İHL, Beyoğlu Anadolu İHL, M. Emin Saraç Anadolu İHL gibi okullar ipi göğüslerken, Türkiye genelindeki okullarda eğitim gören öğrenciler de çok iyi dereceler yaptı. Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İHL, Ankara Tevfik İleri Anadolu İHL, Bursa İpekçilik Anadolu İHL, Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İHL, Samsun Atakum Anadolu İHL'nin de aralarında bulunduğu okullar başarılı öğrencileriyle ön plana çıktı.

İLK 100'DE KİMLER VAR?



İlk 100 arasında hem köklü okullardan hem de yeni açılan okulların öğrencilerinden dereceler bulunuyor. Kartal Anadolu İHL'den Sayısalda Elif Sude Yaşar 28., Eşit Ağırlıkta Yusuf Karacan 15., Yusuf Manav 26., Sude Akçam 54., Sözelde Yusuf Karacan 14., Muhammet Kavas 24., İsmail Furkan Kalkık 66., Yabancı Dilden Zeynep Neval yaprak 29. oldu. Kadıköy Anadolu İHL'den Sözelde Ahmet Osman Sofu 4., Semih Başalan 87., Dilde İsmail Çiftçi 7.lik derecesi yaptı. Beyoğlu Anadolu İHL'den Sayısalda Muhammed Berkay Alaca 29., Eşit Ağırlıkta Berk Erişdi 11., Sözelde Furkan Emre Karabulut 18., Muhammed Sümame Balcı 23., Dilde Yusuf Esad Özgüner 1., Mustafa Çalışkan 18., sırada yer aldı. M. Emin Saraç Anadolu İHL'den Aysel Rumeysa Arısoy Sözelde 83., Samsun Atakum Anadolu İHL'den Z. Neris Yılmaz Eşit Ağırlıkta 59. oldu.

SUDE PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALACAK



Kartal Anadolu İHL mezunu ve Eşit Ağırlık Türkiye 54.sü olan Sude Akçam, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Edebiyat bölümlerinde okumak istiyor. Çift ana dalda eğitim alırken üniversitede kalıp akademiden devam etmeyi planladığını aktaran Akçam, sınavda nasıl başarılı olduğuna ilişkin de ipuçları veriyor: Çok çalışmaktansa akıllı çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince eksiklerimiz üzerine odaklandım. Sınava hazırlanacak olan arkadaşlarım mücadeleyi elden bırakmasınlar, her zaman mutlaka bir çıkış yolu vardır.

SEMİH'İN TERCİHİ İLAHİYAT



Kadıköy Anadolu İHL mezunu olan Semih Başalan ise Sözel Türkiye 87.si oldu. Sınava sadece son yıl değil önceki yıllarda da düzenli çalıştığını, bir öğrencinin sınava girmesi için temellerinin sağlam olması gerektiğini belirten Başalan, "Ben sınava girecek olanlara düzenli çalışmalarını, bir konuyu tam anlamıyla anladıktan sonra diğer konulara geçmelerini tavsiye ediyorum" diyor. Semih, 29 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat eğitimi almayı hedefliyor.

BAŞARISINI TARİH EĞİTİMİYLE TAÇLANDIRACAK



Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İHL mezunu Aysel Rumeysa Arısoy da YKS'de Sözel Türkiye 83.sü oldu. Çalışmasının püf noktasını 'Verimli olduğu zamanlarda gerektiği kadar çalışmak' olarak açıklayan Rumeysa, arkadaşlarına ısrarlar üzerine sayısal alanı tercih etmemeleri başarılı oldukları alana yönelmelerini tavsiye ediyor. O da Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü tercih edecek, başladıktan sonra bir ana dalda daha eğitim almayı daha düşünüyor.