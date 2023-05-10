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  • Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! YÖK'ten yüzde 25 ek kontenjan kararı
Eğitim

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! YÖK'ten yüzde 25 ek kontenjan kararı

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı

10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! YÖK'ten yüzde 25 ek kontenjan kararı
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Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı

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