“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma” çalıştayı düzenlenecek

"Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü" başlıklı çalıştaya 40 civarında üniversiteden öğretim üyeleri davet edildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde atılması gerekli adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere ilgili paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler yükseköğretim kurumlarımıza, uluslararası alanda görünürlüklerini artırma adına yürütecekleri faaliyetlerde yol gösterici ve yardımcı konumunda olacağız. Bu çerçevede, çalıştayda, uluslararasılaşmanın desteklenmesi, küresel iş birliği alanları ve küresel rekabet ortamında Türkiye'nin stratejik öncelikleri gibi birçok önemli konu ele alınacaktır. Çalıştay neticesinde oluşacak bilgi ve tecrübe paylaşımının, uluslararasılaşma konusundaki planlamalarımızı ve atacağımız adımları desteklemesini hedefliyoruz."

Çalıştaya üniversitelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Ulusal Ajans ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kuruluşlar da katılacaklar.