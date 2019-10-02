0,49 taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli? Araç kredisi hangi markalarda var?
0,49 taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli? Araç kredisi hangi markalarda var? gibi soruların yanıtları tüm araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Düşük faizli araç kredisi kampanya detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. 0,49 taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli? Araç kredisi hangi markalarda var? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte düşük faizli araç kredisinin detayları...
0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.
ARAÇ KREDİSİ HANGİ MARKALARDA VAR?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.
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