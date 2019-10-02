Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. 0,49 taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli? Araç kredisi hangi markalarda var? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte düşük faizli araç kredisinin detayları...

0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

ARAÇ KREDİSİ HANGİ MARKALARDA VAR?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes