02.01.2020 11:47 - Güncelleme: 02.01.2020 11:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere geçtiğimiz hafta yeni bir müjde verdi. Albayrak, konut kredisi için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " demişti. Bu açıklamaların ardından 0,79 konut kredisi veren bankalar hangileri? En düşük konut kredisi hangi bankada? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Kamu bankaları sıfır konut alımında kredi faizi yüzde 0,79'a kadar düşürdü. 0,79 konut kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.





0,79 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Kamu bankaları sıfır konut alımında kredi faizi yüzde 0,79'a kadar düşürdü.





EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek.





VAKIFBANK'TAN %0,79 FAİZ ORANI İLE SARIPANJUR SIFIR KONUTLARA ÖZEL KONUT KREDİSİ





KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle,

Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.





KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredİsi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.





2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.





Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.





Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.





Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.