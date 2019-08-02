Ev sahibi olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş uzun zamandır konut kredisi faizlerinde indirim bekliyorlardı. Konut kredi faizlerinde beklenen indirim gelmeye başladı. Vatandaşın yüzünü güldürecek cinsten olan faiz indirimi piyasaların canlanmasına neden olacak. Faiz indirimi haberlerinin gelmesi ile birlikte 0.99 faiz oranı ile kredi veren bankalar hangileri? 0.99 konut kredisi şartları neler? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. 0.99 faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenler için tüm detayları araştırdık. İşte tüm soruların yanıtı...

0.99 FAİZ ORANI İLE KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

1-) ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

2-) VAKIFBANK

VakıfBank tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı.

Bu kapsamda banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

3-) HALKBANK

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi faizlerinde indirim yaptı. 180 ay vadede konut kredisi faizi yüzde 0.99 olarak belirlendi. Halkbank tüketici kredilerinde de 60 ay vadede maaş müşterilerine faizi yüzde 1.49'a indirdi.

0.99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası'ndan 0,99 faiz oranı ile konut kredisi kullanabilmek için azami 180 ay vadelendirme yapılabiliyor. Kredi tutarı ise 500 bine kadar verilebiliyor.

Vakıfbank'tan 0,99 faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenler için 500 bin liraya kadar kredi kullandırılabiliyor. Konut kredilerinde ise azami 180 ay vadelendirme yapılabiliyor.

Halbank'tan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanmak isteyenler için 180 ay vade yapılabiliyor.