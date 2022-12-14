1 ayda 90 ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesini desteklemek isteyen kadınlar, 2021'de "Hatay Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi" çatısı altında buluştu.

Başkanlığını 25 yaşındaki Nisa Nur Çetin'in yaptığı 7 kadından oluşan kooperatif, Ilıkpınar Mahallesi'ndeki bir dönümlük araziye 800 metrekarelik plastik atık geri dönüşüm tesisi kurdu.

Kent geneli ve çevre illerden toplanan tehlikesiz atıklar, kamyonlarla geçen ay faaliyete geçen tesise taşındı.

Yeşil önlüklerini giyip, baretlerini takan girişimci kadınlar, istihdam ettikleri çevre mühendisi ve bir çalışanla plastik malzemeleri ayrıştırıp kırma makinelerinden geçirdikten sonra talepte bulunan geri kazanım tesislerine ulaştırıyor.

- "EKONOMİYE YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA KATKI SAĞLADIK"

Kooperatif başkanı Çetin, AA muhabirine, "Sıfır Atık" projesinden yola çıkarak kurdukları tesisin hem kadınların bütçesine hem de doğaya katkı sağladığını söyledi.

Geri dönüşüm çalışmalarında ilk aylarının verimli geçtiğini belirten Çetin, "Tesisimizde bir ayda 90 ton plastik atığı ayrıştırarak geri kazanım tesislerine ilettik. Bu miktarla ekonomiye yaklaşık 1 milyon lira katkı sağladık. Havanın, suyun, toprağın, denizlerin kirlenmesini önleyerek çevreye katkı sunduk." dedi.

Çetin, işletmenin kapasitesini artırmayı istediklerini ifade ederek, "Kooperatifimizin üye sayısını artırmayı, işletmemizin aylık 90 ton olan geri dönüştürme kapasitesini de 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylelikle tesisimiz çevreye ve istihdama daha fazla katkı sağlayacak." diye konuştu.

Tesiste görevli çevre mühendisi Bilgehan Temir de geri dönüşümle hem ekonomiye hem doğaya destek olduklarını dile getirdi.

Kooperatif üyelerinden Dilek Yavuz Özdemir ise geri dönüştürülen atıklardan kazanç sağladığı için mutlu olduğunu kaydetti.