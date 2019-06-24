1 günde 86 bin turistle rekor geldi

Antalya’ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.Türkiye’nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

YÜKSEK ARTIŞ VAR

Turist rekorunu açıklayan Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından ‘Allah nazardan korusun’ ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 86 bin 308 sayısının tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.

BÜYÜK BİR EMEK VAR

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak’tan 22 Haziran’a kadar gelen yabancı turist sayısının 4 milyon 943 bin 637 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artış yaşandı. 1- 22 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 643 bin 844 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Öte yandan Vali Karaloğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından Belek Turizm Bölgesi’nde kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ise Antalya’nın Türkiye’nin çok önemli bir markası ve destinasyonu olduğuna işaret etti. Antalya’yı “Türkiye’nin vitrini, dışa açılan penceresi” olarak nitelendiren Karaloğlu, şunları kaydetti. “Gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz. 2016’da Antalya’ya vali olarak geldim. 2016’da Antalya yangın yeriydi. Bugün Allah’a hamdolsun 16 milyon rakamlarını konuşuyorsak, bu kendiliğinden olmuyor. Bir sürü emek, bir sürü insanın gayreti var. Başta hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emeği ve gayreti var. Bütün gayretler birleşince de başarı geliyor.”

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