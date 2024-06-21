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Ekonomi

1 milyar dolarlık piyango vurabilir! ABD'den Türkiye açıklaması

23-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde 1 milyar doları aşkın yatırım anlaşmasının duyurulması bekleniyor. ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Arun Venkataraman, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir büyümenin eşiğinde olunduğunu belirterek, Türkiye ekonomisindeki ileriye dönük gelişimin iki ülke arasındaki işbirliği için daha fazla fırsat oluşturacağını ifade etti.

AA21 Haziran 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
1 milyar dolarlık piyango vurabilir! ABD'den Türkiye açıklaması
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ABD Ticaret Bakanlığı Küresel Pazarlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve ABD ve Dış Ticaret Hizmetleri Genel Direktörü Arun Venkataraman, ABD'deki yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla 23-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek SelectUSA Yatırım Zirvesi öncesi Washington Yabancı Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

SelectUSA Yatırım Zirvesi'nin ülkeye yatırım çekmede ve istihdam yaratmada önemli bir rol oynadığını belirten Venkataraman, zirvenin yatırımcılar ile ABD'nin ekonomik kalkınma kuruluşları arasında gerekli doğrudan bağlantıların sağlanmasına olanak tanıdığını anlattı.

Venkataraman, bu yıl zirvede 5 bine yakın katılımcının yer almasının beklendiğini, 90'ı aşkın pazardan 2 bin 300'ün üzerinde yabancı yatırımcının katılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Zirvenin yarı iletken, ilaç ve temiz enerji gibi birçok sektörden yatırımcılar için bir platform olacağını aktaran Venkataraman, bu yıl etkinlikte 1 milyar doları aşkın yatırım anlaşmasının duyurulmasının beklendiğini belirtti.

- ZİRVEYE BU YIL TÜRKİYE'DEN BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HEYETİN KATILMASI BEKLENİYOR

AA muhabirinin Türkiye'nin SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılımına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Venkataraman, "ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir büyümenin, genişlemenin ve iyileşmenin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Venkataraman, iki ekonomi arasındaki iş faaliyetlerinde halihazırda bir büyüme gördüklerini belirterek, bu yıl zirveye Türkiye'den bugüne kadarki en büyük heyetin katılmasını bekledikleri için memnun olduklarını dile getirdi.

Türk delegasyonunun "ekonomik ilişkilerin derinliği" hakkında çok şey anlattığını aktaran Venkataraman, zirveye katılacak şirketlerin ilaç ve temiz enerji gibi sektörlerin yanı sıra önemli tedarik zinciri sektörleri ile metal veya cam gibi geleneksel endüstri alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Venkataraman, iki ülke arasında yetmiş yılı aşkın süredir derin bir stratejik ilişki olduğuna işaret ederek, ticari ilişkilerin potansiyeline ulaşabilmesi için hala kat edilmesi gereken mesafe olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisindeki ileriye dönük gelişime işaret eden Venkataraman, bunun ABD-Türkiye işbirliği için daha fazla fırsat yaratacağını düşündüğünü kaydetti.

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