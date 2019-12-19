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Ekonomi

'1 milyon 450 bin kişiye iş bulduk'

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7’nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ‘GAİF 2019’ törenle açıldı. Fuar öncesi konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptığını söyledi.

19.12.2019  01:10 - Güncelleme: 19.12.2019  01:10

Cafer Uzunkaya, Türkiye’nin istihdam açısından Avrupa Birliği’nden (AB) önde olduğunu belirterek, “2007-2018 yılları arasındaki bir periyoda baktığımızda AB İstatistik Ofisi’nin verilerıne baktığımızda AB’deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye’nin ise 9 milyon 460 bin. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB’deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımızda AB, ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir” dedi. 

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