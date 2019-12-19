'1 milyon 450 bin kişiye iş bulduk'

19.12.2019 01:10 - Güncelleme: 19.12.2019 01:10

Cafer Uzunkaya, Türkiye’nin istihdam açısından Avrupa Birliği’nden (AB) önde olduğunu belirterek, “2007-2018 yılları arasındaki bir periyoda baktığımızda AB İstatistik Ofisi’nin verilerıne baktığımızda AB’deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye’nin ise 9 milyon 460 bin. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB’deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımızda AB, ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir” dedi.