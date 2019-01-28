1 milyon dolarlık bor

Toplam 1 milyar 176 milyon ton olan dünya bor madeni rezervinin yüzde 72’sini elinde tutan Türkiye bu ürünü katma değerli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen hafta tanıtımı yapılan temizlik ürünü BORON’un ardından bu ürünün nükleer çalışmalar için de uygun hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmalar sonuç verirse bu ürünün ton fiyatı 1 milyon doları aşacak. CNN Türk’te soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borun öğütülmüş halinin tonunun 200-250 dolar, rafine halinin tonunu ise 500 dolar olduğunu belirterek “Kimyacıların tanımı ile bor bir bakıma kimyasal tuz olarak tanımlanıyor. Onu öğüterek boraks adı verilen bir ürün haline getiriyoruz, sonrasında biraz daha katma değerler bor karbür haline getirdik. Bor karbür savunma sanayisinde kullanılıyor. Tonu 30 ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Bor karbürü Eti Maden üretecek. Bir teknoloji ortağıyla fabrikalar kurulacak” dedi.

ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Nükleer çalışmalar için uygun hale getirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Borda en uç ürün, bor izotoplarından elde ediliyor. Nükleer santrallerde bu çubuklardan faydalanıyor. Burada tonu 1 milyon doları aşıyor” diye konuştu.

MARKETLERLE ANLAŞMA

Bakan Dönmez “Boru daha katma değerli ürünlere getireceğiz. Bu katma değerli ürünleri protfoyümüze koydukça satış rakamlarımız artacak” dedi. Dönmez geçen hafta tanıtımı yapılan bor esaslı temizlik ürünü BORON konusunda ise “Yaygın olan zincir marketlerimizde 4-5 markayla görüşüldü ve raflara girdi en kısa zamanda da ülke genelinde bütün raflarda bulunacak” dedi. Eti Maden’in BORON ile öncülük ettiğin anlatan Bakan Dönmez diğer deterjan firmalarının da borlu yeni ürünler çıkartıp geliştirebileceğini anlattı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE FAZLAMIZ VAR

Dönmez Türkiye’nin enenji güvenliğinde 10 yıl öncesine göre sıkıntıları aştığını da belirterek “Türkiye’nin doğalgaz üretimi artıyor. Tüketim bakımından 2018 ‘de 50 milyar metreküp, bir önnceki yıl 55 milyar metreküptü. Hava şartlarının ve sanayi tüketimlerinin de bu rakamlarda büyük etkisi var. Elektrikte ise çok iyi durumdayız. Hatta bir miktar arz fazlamız var ve bu bize gelecek yıllar için biraz rahatlık veriyor” dedi.