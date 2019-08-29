1 milyon kişi 11 milyon fidanla rekor kıracak

Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların ardından dev bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. 11 Kasım’da saat 11.11’de 2 bin 23 ayrı lokasyonda başlayacak olan ve 3 saat sürecek etkinlik için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru da yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu etkinliğin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirileceği belirtilerek “Öğrencilerden, askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde 2 bin 23 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım 2019 günü yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın etkinliğe katılımı planlanmaktadır” denildi.

GENİŞ BİR KATILIM VAR

Açıklamada “Etkinlik, Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütülecek olup çalışmaların, valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi.

BAKANLARDAN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım’da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine bakanlar da destek verdi. Bakanlar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, “Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11’e ayarlayın” paylaşımını ekleyerek destek mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşımında, “Daha yeşil bir Türkiye için yurdumuzu fidanlarla donatıyoruz” derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yanan her ağacın yerine yeni fidanlar boy vereceğine işaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Bu projeye tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz”dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Ülkemizi daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için biz de Türkiye’nin ticaret ailesi olarak bu kampanyaya destek veriyoruz” dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yeniden yeşillenme, umutlarımızı yeniden yeşertme zamanı” dedi.