1 milyon kişiye amatör denizci ehliyeti

Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, “Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahipiz ” diye konuştu.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

Turhan, programla ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak istiyoruz. Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan elektronik ortamda verilen eğitim programına alternatif yeni yaptığımız yönetmelik değişikliğiyle liman başkanlıklarında eğitim programlarının geçerli sayılacağı düzenlemeyi hayata geçirdik. Müracatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak cumartesi pazar günleri ücretsiz verilecek ücretsiz 4 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim ile amatör denizci belgeleri verilecek.”