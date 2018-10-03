1 milyon kişiye amatör denizci ehliyeti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini belirterek, ücretsiz verilecek amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını başlattıklarını bildirdi.
Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, “Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahipiz ” diye konuştu.
ÜCRETSİZ EĞİTİM
Turhan, programla ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak istiyoruz. Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan elektronik ortamda verilen eğitim programına alternatif yeni yaptığımız yönetmelik değişikliğiyle liman başkanlıklarında eğitim programlarının geçerli sayılacağı düzenlemeyi hayata geçirdik. Müracatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak cumartesi pazar günleri ücretsiz verilecek ücretsiz 4 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim ile amatör denizci belgeleri verilecek.”
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