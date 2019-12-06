1 milyon Swarovski taşla kaplı araç görücüye çıktı

8 Aralık’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) sektörün lider oyuncularını 10 binden fazla ziyaretçiyle buluşturacak FESPA Eurasia, sektöre 1.5 milyar dolarlık hareket katacak. FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, “Fuar yerli katılımcılarla uluslararası müşterileri buluşturacak” dedi. Fuarda GMG Garage şirket tarafından yapılan ve 1 milyon swarovski taştan oluşan kaplamaya sahip otomobili görücüye çıkardı. Aracı kaplama maliyeti 250 bin TL’yi buluyor.