1 trilyon $’lık oda

Gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolar olan, Türk dili konuşan ülkeler ortak ticaret ve sanayi odası kurdu. 13 yıldır üzerinde çalışılan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın İstanbul’daki merkezinin açılışı yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk dili konuşan ülkeler arasında ticaretin artırılması gerektiğini belirterek “Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşuyla bu rakam hızla artmaya devam edecektir” dedi.

RAKAMLAR ARTACAK

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Kurulu’na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası’nın ilgili kuruluşu olarak Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.Pekcan, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 2019’da, Türk Konseyi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıl dönümünün de kutlanacağı Türk Konseyi Yedinci Liderler Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye gelmeden önce yapacağımız çalışmalara da bugünkü toplantı neticesinde yön verilecek. Bugün Oda’nın 1. Genel Kurulu’nda delegeler, genel sekreteri ve başkanı seçecek. Türk Konseyi üyesi ülkelerin vizyonlarını, iş planlarını, projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili odalar, çalışmalarını tamamlayıp Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin odalarına sunacaklar.”

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

Pekcan “Türk Konseyi üyesi ülkeler ile 2018 yılında ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 16.7 artarak 6.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde 2018 yılında 9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamıartırmak bizlerin elinde. Türkiye olarak, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolara yakın yatırımımız mevcut” diye konuştu.