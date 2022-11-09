10 ayda 2 milyar doları aştı! Türkiye'den Libya'ya gönderildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ocak-ekim dönemi ihracatı da yüzde 15 yükselişle 209,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı, bu yılın 10 ayında yüzde 3,3 artarak 2 milyar 24 milyon dolara yükseldi.



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 artış ve 296,7 milyon dolarla Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ilk sırada yer alan sektör oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü, 249 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 243 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 236 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Türkiye'nin Libya'ya ihracatında zeytin ve zeytinyağı, yılın 10 ayında ihracatı en çok artan sektör oldu. Ocak-Ekim 2021'e göre yüzde 173,4 artışla 4 milyon doları aşan zeytin ve zeytinyağı ihracatını, tütün takip etti. Tütün ihracatı, bu yılın 10 ayında yüzde 107,5 artışla 8,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- "LİBYA'YA İHRACATTA DAHA FAZLA YER ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, AA muhabirine yaptıığı açıklamada, Libya'ya bu yılın 10 ayında 2 milyar dolar ihracat yapıldığını, Libya'da daha büyük ihracat potansiyeli bulunduğunu, şimdilik memnuniyet verici olan bu rakamı daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Karanfil, Libya'ya 10 aylık ihracatta hububat ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra mobilya, tekstil ve hazır giyimin ön plana çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esasında Libya'ya hemen hemen her sektörde ihracatımız bulunuyor. Burada yapılması gereken hacmi arttırmak. Ülke olarak güçlü olduğumuz sektörlerde, Libya'ya ihracatta daha fazla yer alabileceğimizi düşünüyorum. Mesela demir çelik sektörü. Ülke olarak güçlü olduğumuz bir sektör. Libya'nın geçen yıl tüm ülkelerden demir çelik ithalatı 255 milyon dolar seviyelerinde. Biz ülke olarak 96 milyon dolarlık demir çelik ihraç etmişiz, yani 2021 yılında Libya'nın toplam demir çelik ithalatının yüzde 40'ını Türkiye karşılamış. Yapılması gereken bu oranı arttırmak."

Libya'ya 2022 yılı ihracatının 2,3 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini düşündüklerini aktaran Karanfil, Türkiye'nin Libya ile ortak bir geçmişi ve uzun yıllara dayanan köklü ilişkileri bulunduğunu ifade etti.



Karanfil, "Siyasi ilişkilerdeki yakınlık tabii ki ticaret ve yatırım ilişkilerimizi olumlu etkiliyor. Bundan iş dünyası olarak oldukça memnunuz. Bu bağlamda, son dönemde iki ülke arasında enerji alanında tesis edilen anlaşmaların da ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli yer tutacağı kanaatindeyim. Bu anlaşmaların olumlu yansımalarını inşallah yakın zamanda göreceğiz." diye konuştu.