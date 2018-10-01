10 ilde sosyal hayatın lokomotifi olacak

Dezavantajlı grupların iş hayatına katılmasını sağlamak amacıyla uzmanların eğitim vereceği, akademisyenlere ve yerel yöneticilerin buluşacağı Sosyal Kooperatif ve Eğitim Treni 2 hafta boyunca Eskişehir,Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Konya’ya gidecek. Burada trenin uğrayacağı yerlerde çalıştaylar ve paneller düzenlenecek. Bu illerde ayrıca, sosyal kooperatif bilgilendirme toplantıları, söyleşiler, çocuklar için kodlama atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek Treninin Ankara Garı’ndaki uğurlama törenine Ulaştırma, Ticaret ve Çalışma bakanları katılırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçireceğini belirterek, “Dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler önemli bir araç haline gelecek” dedi.

RİSK HARİTASI HAZIR

Kooperatif ortaklık modelinin, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Pekcan “İlk yolculuğuna başlayacak trenimiz, alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçirecektir. Trenin uğrayacağı etkinliklere kadınlarımız için de teknoloji projelerini dahil edeceğiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise ailelere tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit ettiklerini belirtti. Selçuk “Bir anlamda, koruyucu ve önleyici hizmetler de giderek önem kazanmıştır. Ailelerimize tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit ediyoruz. Böylece sahadan elde edilen verilerle sosyal risk haritaları oluşturuyoruz” diye konuştu.

FARKLAR EN AZA İNİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da törende yaptığı konuşmada, iki hafta boyunca şehirlere uğrayacak trenin, dezavantajlı insanlarla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini ve STK temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacağını söyledi. Projede, demiryolunun tercih edilip, TCDD Taşımacılık’ın yer almasını da ayrıca önemsediğini dile getiren Turhan, “Bölgesel kalkınma, farklılıklarının en aza indirilmesi, geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kalkması, çok insana ve ülkeye ulaşmakla mümkün” dedi.