10 milyonluk seçim tatili
Türkiye’de yaklaşık 6 aydır devam eden seçim süreci nedeniyle birçok kişi tatil planı yapamadı. Turizmcilere göre aileleriyle birlikte 10 milyonu bulan bu kişiler bu haftadan itibaren turizmde ciddi bir hareketliliğe neden olacak.
Türkiye’de yaklaşık 6-7 aydır devam eden seçim süreci tamamladı. Bu süreçte özellikle bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile parti mensupları, yoğun seçim sürecinde tatil planı yapamadı. 31 Mart’tan sonra özellikle neredeyse bütün illerin milletvekilleri ve üst düzey yönetimleri ve partililer, İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldı. Seçim sürecinin tamamlanması, okulların kapanması ve üniversite sınavlarının bittiği döneme denk geldi. Böylece iç pazar açısından bakıldığında ‘yaz tatili’ dönemi herkes için tam anlamıyla yeni başlamış oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim sürecinin tamamlanmasıyla yaklaşık 6-7 aydır yoğun çalışma içinde yer alan, siyasi partililerden seçimlerde görev yapan devlet memurlarına tatil planı yapamayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi.
‘HERKES YORULDU’
Ayık “Bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe yöneticileri, seçimlerde görevli bürokratlar, devlet memurları, polisler ve diğer tüm görevliler düşünüldüğünde 5 milyonluk bir nüfus tahmin ediyoruz. Seçim sürecinde özellikle bu kesimler çok yoruldu. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde ise en az 10 milyon kişi eder ve bu çok ciddi bir rakam” dedi. Ayık “Herkes çok yoruldu. Şimdi herkesin bu yorgunluğu atmaya, dinlenmeye ihtiyacı var. Tatil planı yapamayan ciddi bir İstanbullu seçmen de var. Ayrıca bu kitle ekonomik sürekliliği olan, alım gücü yüksek bir kitle. Dolayısıyla daha kolay seyahat edebilir. Bu 10 milyonun içinde yazlığına, memleketine gidecek olanlar da vardır. Kıyı tatili olmayabilir ama önümüzdeki 2.5 ayda en kötü ihtimalle yarısı, 5 milyonun otel tatili yapacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.
BU HAFTADAN iTiBAREN YOĞUNLUK ARTAR
Türkiye’nin en büyük iç pazar tur operatörlerinden ETS Tur’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, okulların kapanması ve seçimin tamamlanmasıyla yaz tatili sezonunun yeni başladığına dikkat çekti. Özbek “Bu hafta itibarıyla yoğun talep bekliyoruz. Bütün pazarlama stratejilerimiz buna göre. “Örneğin ETS tur olarak satışımızın yüzde 55-60 pasta payı İstanbul’da oturan misafirlerimizce gerçekleştiriliyor. Artık İstanbul seçiminin tamamlanmasıyla talebin oluşması mahiyetinde beklenmesi gereken bir durum kalmadı. Fiyatların misafir talebini çok ciddi anlamda etkilediğini de gözlemdik. Öyle ki kültür turlarında yüzde 40’ın üzerinde talep artışı var. Ege, Akdeniz, Karadeniz turları yoğun ilgi görüyor” dedi.
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