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Ekonomi

Gabar petrolünde hedef yıllık 100 bin varil üretim

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Melih Han Bilgin, 'Şu anda Gabar projesinde toplam üretimimiz 25 bin varile ulaşmış durumdadır. Yıl sonu itibari ile hedefimiz bunu 35 bin varillere ve önümüzdeki yıl sonunda da 100 bin varil seviyesine taşımak için çalışmalarımızı gayretimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz' dedi.

IHA17 Ekim 2023 Salı 20:15 - Güncelleme:
Gabar petrolünde hedef yıllık 100 bin varil üretim
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TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğünün geçici hizmet binası açılışı yapıldı. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri yaptığı açıklamada, aktif olan 10 kuyudan günlük 25 bin varil petrol üretimi gerçekleştiğini söyledi. Şırnak Bölge Müdürlüğünün bugün daha kalıcı bir halde, daha kalabalık bir kadro ile devreye almış olduklarını belirten Bilgin, "Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde yaklaşık 70 personelin görev almakta. Şu anda Gabar projesinde toplam üretimimiz 25 bin varile ulaşmış durumdadır. Yıl sonu itibari ile hedefimiz bunu 35 bin varillere ve önümüzdeki yıl sonunda da 100 bin varil seviyesine taşımak için çalışmalarımızı gayretimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Şırnak ilinde 10 tane sondaj kulemiz aktif olarak çalışıyor" dedi.

Çok yakın bir süre içerisinde aktif çalışan, sondaj yapan kule sayısını 14'e çıkartacaklarını aktaran Bilgin, "Her bir kule de 50 ile 60 kişi ortalama düşünürsek sadece şu anda Gabar petrollerinin sondaj işinde çalışan aşağı yukarı 600-700 kişilik bir kadro var. bu kadronun sevk ve idaresi arkamda gördüğünüz Şırnak Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte. Şırnak'ımıza, Şırnaklımıza, Şırnak halkına tüm ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Şırnak Valisi Cevdet Atay, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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