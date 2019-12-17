100 bin sosyal konuta ilgi büyük ilk günden hücum
TOKİ’nin Türkiye genelinde 894 liradan başlayan taksitlerle satacağı 100 bin konut için talep toplanmaya başlandı. İlk günden TOKİ’nin ofislerinde yoğunluk yaşanırken başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için başvurular dün başladı. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına koştu. Yoğunluktan dolayı bazı ofislerde vatandaşlara toplu bilgilendirme yapıldı. Başvuru süreci 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.
240 AYA KADAR VADE İMKANI
Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere toki.gov.tr ve ‘444 86 54 Alo TOKİ’ hattından erişilebiliyor. Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında, İstanbul’da; Arnavutköy (3.750), Başakşehir (500) ve Tuzla (5.750), Ankara’da; Beypazarı (500), Sincan (2.300), Çubuk (500), İzmir’de; Aliağa (750), Karabağlar (750), Kemalpaşa (800), Seferihisar (1.000) Gaziantep Şehitkamil’de (2.200), Kocaeli Körfez’de (1.500), Konya Selçuklu (1.717) yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.
6 BİN LİRA GELİR ŞARTI VAR
Projede şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.
Başvurular e-Devlet’ten yapılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi sosyal medya hesap larından, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayele rinde, Çevre veŞehircilik Bakanlığımız öncülüğünde üretilecek 100 bin sosyal konuta yönelik başvurularınızı Dijital Türkiye Portalı üzerinden ger çekleştirebilirsiniz” açıklaması yapıldı.
TAKSİTLER 890 LİRADAN BAŞLIYOR
Satış fiyatının yüzde 10’u peşin alınacak olan konutların taksit tutarı ise 894 lira-1.341 lira aralığında olacak. 240 ay vadeyle satılacak konutlar için yüzde 10’luk peşinat bedeli düşüldükten sonra Ziraat Bankası tarafından yüzde 0.49 faizle kredi kullandırılacak. Böylece taksiti 894 lira ve peşin satış fiyatı 140 bin lira olan bir konuta 240 ay vadeyle vatandaş 228 bin liraya sahip olabilecek. Taksit tutarı 1.341 lira ve peşin satış fiyatı 210 bin lira olan konuta ise 324 bin liraya kredi kullanılarak sahip olunabilecek.
VATANDAŞ MEMNUN ‘DAHA NE OLSUN’
Bilgi almak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası’na gelen Berkay Bilgiç, düşük faiz oranı ve uygun fiyata yapılan bu projeden memnuniyetini dile getirdi. Bilgiç, “İstanbul için gayet güzel. Seçilen ilçeler de güzel. Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Bence bu rakamlar 0.49 faizle TEFE, TÜFE olmadan olması güzel. Talebin de çok olacağını tahmin ediyorum” dedi. Benzer projelerin artarak devam etmesini isteyen Remzi Gençer ise “Fiyatlar gayet uygun. Bundan iyisi Şam’da kayısı derler. Korkunç güzel. Yani daha iyisini bilmiyoruz. Şu ana kadar olmadı. İnşallah bundan sonra artarak devam eder. Sağ olsunlar bu kadar kargaşadan, tantanadan, dünyanın bu halinden devlet vatandaşına elinden geldiğince güzel imkanlar sunmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey ancak taktir edilebilir” diye konuştu.
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