100 bin sosyal konuta ilgi büyük ilk günden hücum

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için başvurular dün başladı. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına koştu. Yoğunluktan dolayı bazı ofislerde vatandaşlara toplu bilgilendirme yapıldı. Başvuru süreci 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.

240 AYA KADAR VADE İMKANI

Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere toki.gov.tr ve ‘444 86 54 Alo TOKİ’ hattından erişilebiliyor. Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında, İstanbul’da; Arnavutköy (3.750), Başakşehir (500) ve Tuzla (5.750), Ankara’da; Beypazarı (500), Sincan (2.300), Çubuk (500), İzmir’de; Aliağa (750), Karabağlar (750), Kemalpaşa (800), Seferihisar (1.000) Gaziantep Şehitkamil’de (2.200), Kocaeli Körfez’de (1.500), Konya Selçuklu (1.717) yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

6 BİN LİRA GELİR ŞARTI VAR

Projede şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.