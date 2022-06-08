100 bin sözleşmeliye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in önceki akşam duyurduğu "sözleşmeli personele kadro" müjdesi 100 bin kişiyi kapsıyor. AKŞAM, çalışmanın detaylarını Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'a sordu. Tonbul şu bilgileri verdi:

Son toplu sözleşmede, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda bir metin yazılmıştı. Şu anki personel 2022 sonuna kadar sözleşmeliye geçti.

Burada sözü edilen sözleşmeliler, 4/B'li personel. Bu çalışma sadece bunları kapsıyor. Yaklaşık 500 bin 4/B'li personel bulunuyor.

4/B'li personeller isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecekler. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki 4/B'li personel için 3+1 uygulaması var. Bu süreyi tamamlayanlar isteğe bağlı olarak geçiş yapabiliyor.

Bu 400 bin personel çıkarıldığında, geriye yaklaşık 100 bin personel kalıyor. Biz Memur-Sen olarak bu konuda çalıştaylar yaptık.

Çalışmanın sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık ile paylaştık. Ek gösterge sonrası bu konu da çözüme kavuşacak.