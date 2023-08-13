100 bin yeni konut arzı sağlanacak! Daire ve kira fiyatlarını düşürecek hamle

Sektör temsilcileri Türkiye genelinde ofislerin dönüşümüyle 100 bin yeni konut arzı sağlanabileceğini belirtiyor. Çevre, Şehircilik ve İmar Bakanlığı'nca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle boş ofislerden şartları uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesine imkân sağlandı.

100 BİN KONUT ARZI OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre; GYODER'in bu yılın ilk çeyreğindeki raporuna göre, İstanbul'da ofis arzı 6.5 milyon metrekare. Bunun 1 milyon metrekaresi boş. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "1 milyon metrekare boş ofis alanını baz aldığımızda sadece İstanbul'da 20 bin yeni konut üretilebilir. Ofis yatırımcılarının da konuta dönüştürme avantajını kullanacağını baz alırsak bu sayı 50 bine kadar çıkabilir" dedi.

Kiraz, ofislerin dönüşümüyle Türkiye genelinde 100 bin yeni konut arzının sağlanabileceğini vurguladı. Ofis yatırımcısının konuta göre üç kat fazla emlak vergisi ödediğini aktaran Kiraz, "Bu vergi avantajından yararlanmak için yatırımcılar dönüşümü tercih edebilir. Ayrıca ofis giderleri de çok yüksek. Buraların konuta dönüşümüyle giderler yarı yarıya düşecektir. İstanbul'daki konut talebini de düşündüğümüzde ofis yatırımcıları bu dönüşüm fırsatından yararlanmak isteyecektir" diye konuştu.

BİNAYA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Daha önce 4 kat ve üzeri konut binalarında kapalı çıkma yapılmama kuralı vardı. Artık bu kural 7 kat ve üzeri binalarda olacak. Kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonlar birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanacak. 3 katı geçmeyen binalarda geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşabilmesi amacıyla kat yükseklikleri 4 metreye kadar çıkarılabilecek.

RUHSAT AŞAMASINDAKİLER DÖNÜŞEBİLİR

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Neşecan Çekici: Konut arzında yaşanan sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yönetmelikte böyle bir değişiklik izni çıkarıldı. İstanbul'da A tipi 6.5 milyon metrekare ofis pazarı var. Bunun yüzde 15'i boş. Ancak her ofisi konuta dönüştürmek çok zor. Çünkü konut için ıslak zemin olarak adlandırdığımız banyo vs gibi alanları yapmanız gerekiyor. Ruhsat aşamasındaki ofisler daha kolay konuta dönüştürülebilir. Bu da yapım aşamasındaki binalar için metrekare açısından ciddi bir kazanç sağlar.

ZORUNLU YAPILANLAR KONUT OLUR

İNDER Başkanı/ Nazmi Durbakayım: Konut fiyatlarındaki artış ve arzda yaşanan sorunlara çözüm amaçlı bu yönetmelik devreye alındı. Ofis olarak planlanmış ve bitirilmiş bir projede dönüşüm çok zor. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Ancak bazı bölgelerde yapılan projelere ofis zorunluluğu getirilmişti. Bazı müteahhitler de bu ofisleri konut olarak da kullanılabilecek şekilde projelendirip yaptı. Bu tür ofisler konuta dönüşebilir.

KONUT ARZINA KATKI SAĞLAR

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı/ İnanç Kabadayı: Türkiye'de özellikle İstanbul'da son bir yıldır çok ciddi bir konut ihtiyacı oluştu. Yönetmelikte yapılan değişiklik bu sorunun çözümüne bir miktar da olsa katkı sağlar. Ancak yapım aşamasında altyapısı uygun olan ofisler konuta dönüştürülebilir. Böylece konut arzına küçük de olsa bir katkı sağlanır.