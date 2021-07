100 milyar dolarlık imparatorluğun patronu: Omaha Kahini! İşte Buffett'ın bilinmeyenleri

star.com.tr 9 Temmuz 2021 Cuma 13:03 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:03

Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısını 1 Mayıs 2021'de yapacak. Koronavirüs krizin nedeniyle şirket, bu yılki toplantısının sanal ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı.



Açıklamada, '2021 toplantısının uzaktan yapılacak son toplantı olmasını umuyoruz. Omaha'daki hissedarları, olağan büyük kongremizde (namı diğer 'Kapitalistlerin Woodstock'u) tekrar ağırlamayı umduğumuz 2022'yi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Omaha Kahini" olarak bilinen Warren Buffett, tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri. 100 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamlarından biri ve uzun yıllar boyunca dünyanın en zenginiydi. Sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell ve restoran zinciri Dairy Queen dahil olmak üzere 60'tan fazla şirkete sahip olan Berkshire Hathaway şirketini yönetiyor.

Warren Buffett 30 Ağustos 1930'da doğdu ve çocuklarına bir bütün olarak toplumun değişen görüşlerinden ziyade, kendi değerleriyle yönlendirilmeleri gerektiğini öğretmeye kararlı, muhafazakar bir politikacının oğlu olarak büyüdü.

SADECE ANLADIĞI İŞLERE YATIRIM YAPIYOR

Buffett'ın 'İç Puan Kartı', yatırım heveslerinden benzersiz bir bağımsızlık elde etmesine yardımcı oldu. Yaklaşımı, özellikle 1990'ların sonunda defalarca test edildi. Yatırım fonu, yıllar ve hatta on yıllar boyunca genel hisse senedi endeksinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.



Medya ve yatırım camiası onu, internetin ve 'yeni ekonominin' yeniden tanımladığı yeni dönemi anlayamayan yaşlı bir adam olarak gördü. Buffett'ın fonu, 'internet balonu'nda, teknoloji ve dotcom hisselerine yoğun bir şekilde bahis yapan diğer birçok fondan daha kötü performans gösterdi.

Ancak Buffett, yalnızca anladığı şeylere yatırım yapma ilkesine sadık kaldı. Bugün bile inatla bu alanlara yatırım yapmayı reddediyor (Örneğin kripto para birimlerine). Birçok şirket ve ekonomist, bu meseleleri anlama noktasında 'yaşlı olduğuna inanarak' ona güldüler.

Öte yandan Warren Buffett'ın her zaman bir yatırımcı olduğuna inananlar gibi, bir spekülatör olduğuna inananların sayısı da bir hayli fazla.

Alman tarihçi Rainer Zitelmann, Forbes için kaleme aldığı makalede, 'Finansal başarı, Buffett'ın çok erken yaşlardan itibaren yaşamının belirleyici hedefi olmasına rağmen, hiçbir şekilde lüks bir yaşam sürme ve pahalı şeyler edinme arzusuna sahip olmadı. Aksine, Buffett'ın onlarca yıldır aynı mütevazi evde kaldığı biliniyor. Gurme restoranlarda yemek yemek yerine, hamburger yemeyi tercih ediyor ve şampanyadan çok kola içiyor. Peki, Buffett gibi birini harekete geçiren nedir? Özünde, muhtemelen üstün zekasını kanıtlama arzusudur. Yatırımlarının başarısı, üstün zekasının kanıtından başka bir şey değildir. Buffett muhtemelen aynı kolaylıkla bir satranç ustası ya da bilim adamı olabilirdi.' ifadelerini kullanıyor.

Zitelmann, Buffet'ın başarısının arkasındaki diğer temel prensipleri şöyle sıralıyor...

İŞ HAYATI

Buffett'ın iş hayatındaki yol gösterici ilkeleri sadece yasal değil, aynı zamanda kendi ilkleri gözetilerek oluşturuluyor. Burada da, hayattaki belirleyici güdüsüyle, yani zekasını yatırım başarılarıyla kanıtlamasıyla bir bağlantı görülebilir.

Ona göre, kusursuz davranış, yasal gerekliliklere uymaktan daha fazlasıdır.

Geriye dönüp bakıldığında, Buffett'ın yatırımlarının geçmişi kalıcı bir başarı öyküsü gibi görünüyor. Ama gerçekte, Buffett sürekli kriz yönetiminin ustasıdır. Hiçbir şekilde yatırımlarının tümü anlık başarı değildi. Çoğu zaman, bir yatırımdan kısa bir süre sonra, belirli sorunları ve zorlukları fark ederdi. Ancak bu zorlukları kabul etti, tüm dikkatini sorunlara odakladı ve sık sık şaşırtıcı derecede yeni çözümler buldu.

Üstün zekasına, yargısındaki içsel bağımsızlığına ve tek bir hedefe özel odaklanmasına ek olarak, benzersiz problem çözme kapasitesi, muhtemelen Buffett'in olağanüstü yatırım başarısının sırlarından biridir. Onu kopyalamak için yapılan sayısız girişim muhtemelen başarısız oldu. Çünkü, onu başarılı kılan özel bir 'yatırım reçetesi' değildi.

GENÇLERE TAVSİYESİ: HER ŞEYİ OKUYUN

Buffett'tan başarılı bir yatırımcı olmak için ne yapılması gerektiği konusunda defalarca tavsiyesi istendi. Buffett Bu soruya, "Bulabildiğin her şeyi oku." şeklinde yanıt vererek, yatırım yapma yaklaşımını şekillendiren ve sonraki yetmiş yıllık benzeri görülmemiş başarısının temellerini atan şeyin, gelişim yıllarındaki okumalardan kaynaklandığını vurguladı.

On yaşındayken, Omaha'nın halk kütüphanesindeki başlığında finans kelimesi geçen her kitabı ve bazılarını iki kez okudu. Buffett sadece finans üzerine kitaplar okumadı, aynı zamanda Dale Carnegie'nin klasiği How to Win Friends gibi daha genel olarak başarı üzerine kitaplar da okudu ve bu kitabın içeriğini uygulamaya koymak için sistematik bir program geliştirdi.

Birçok insan Dale Carnegie'nin kitaplarını okumuştur. Ancak, tek başına okumak insanı başarılı kılmaz. Buffett, Carnegie'nin kitabını okuduktan sonra, onun kurallarına uyarsa ne olacağını görmek için istatistiksel bir analiz yapmaya karar verdi. Etrafındaki insanlar, kendi zihninin sessizliğinde onlarla deneyler yaptığını ya da nasıl tepki verdiklerini sürekli gözlemlediğini bilmiyorlardı.

Sonuçları not etti, sayıların kanıtladığı şeyi gördü: Carnegie'nin kuralları işe yaradı. Buffett'in en yakın ortağı Charlie Munger (şu anda doksan yedi yaşında ve Buffett'ın birlikte on yıllara yayılan, milyar dolarlık bir imparatorluk kurduğu ortağı), sürekli başarılı ve seçkin kişilerin başarıları hakkında kitaplar okuduğu için çocukları tarafından 'birkaç ayağı dışarı çıkmış bir kitap' olarak nitelendiriliyor.

star.com.tr