11 şehirde temeller atılıyor! Bakan Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Konutların en sağlam zemine yapıldığını belirten Bakan Kurum, "17 bin 902 konutun temeli atılacak" dedi.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte sahada çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde gelişmeleri takip ediyor. Bizler de kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bir an önce sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek amacıyla seferberlik anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu kapsamda ilk anda enkaz kaldırma süreci, geçici barınma alanlarının inşasını yürütürken, kalıcı konutlara ilişkin vatandaşlarımıza söz verdik. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Bugün itibarıyla 11 ilde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz konutlarımızın inşa sürecinde 46 bin 300 rakamına ulaştık. 46 bin 300 konutun sözleşmesini yaptık.

"EN DOĞRU ZEMİNDE BİNALARIMIZI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle 11 ilimizdeki acılarımızı hafifletebilmek amacıyla konutlarımızın temellerini atacağız.

Toplamda 11 ilde 17 bin 902 konutumuzun temelini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile atıyor olacağız. Aynı kararlılıkla aynı hızla bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin fikirleri doğrultusunda bu süreci yürütüyor olacağız.

Hassas gidiyoruz, özenli gidiyoruz, en doğru zeminde binalarımızı yapmaya çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemizdeki kuralarımızı çekiyor, süreci yürütüyoruz. Sadece konut olarak bakmıyoruz şehrin bütün dinamikleri ile görüşüyoruz. Vatandaşların sanayi ihtiyacı, çifçilerin ihtiyacını tek tek inceleyerek şehrin bütün ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yürütüyoruz.

DEPREM KONUTLARINDA RADYE TEMEL, TÜNEL KALIP MI KULLANILACAK?

Evet, bu depremde 11 ilimizde de hiçbir konutumuz yıkılmadı. Vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bu bizim için gurur tablosu, gerçekten TOKİ ile yaptığımız ve şehirlerin büyümesi, gelişmesi, yaşam alanının daha iyileştirilmesi adına yürütülen politikanın ne kadar doğru olduğunu göstermiş oldu.

Yeni afet konutlarımız ki şu an itibarıyla 650 bin rakamı var. 650 bin konutu aynı anlayış ile yapacağız.

Rayde temel üzerine tünel kalıpla yapacağız, hızlı bir şekilde inşa sürecini yönetiyor olacağız. Vatandaşlarımızı en kısa zamanda konutlarına yerleştireceğiz.

KONUTLAR 1 YILDA TESLİM EDİLECEK Mİ?

Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri en iyi vatandaşımız biliyor. Burada biraz önce "Siz bunları yaparsınız, Allah razı olsun" diyorlar, bunu söyleyen depremzede kardeşimiz. Biz onları mahcup etmedik. Depremden 46 gün geçmiş, geçmesine rağmen biz 11 ilimizde 46 bin 500 konutun sözleşmesini imzaladık. Fiilen şantiyelerimiz çalışmaktadır.

İnşallah 3 ay içerisinde biz 319 bin konutun yapımını başlayacağız. Ardından da etap etap 650 bin konutumuzu yine belirlediğimiz rezerv alanlarda şehrin merkezinde, demografik yapısına uygun, her şehri kendi içerisinde düşünüyoruz.

Tüm bunları içine aldığımız anlayışla çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. 319 bin konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Ardından etap etap depremde ağır hasar görmüş, yıkılmış, acil yıkılacak ne kadar bina varsa bu binalara ilişkin çalışmalarımızı yürüteceğiz.

46 günde 46 bin 500 konutun yapımına başlanabiliyorsa 1 yıl içerisinde söz verdiğimiz konutları bitiririz."