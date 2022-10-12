110 futbol sahası büyüklüğünde! Türkiye'nin gurur kaynağı: Yerlilik oranı en yüksek

Santralin, akıllı güneş takip sistemi teknolojisi kullanılan ve güneş hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet güneş paneli ile bölgenin en yeni teknolojili güneş enerji santrali olduğu belirtildi.

Güneşli gün sayısı bakımından Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Van'da Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali kuruldu. Erciyes Anadolu Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımı RHG EnerTürk Enerji tarafından Van'ın Tuşba ilçesinde devreye aldığı Van Arısu Güneş Enerji Santrali, akıllı güneş takip sistemi teknolojisi kullanılan ve güneş hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet güneş paneli ile bölgenin en yeni teknoloji güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Tesis, yenilenebilir ve temiz enerji alanında yapılan yatırımın yanında yurt içinden tedarik edilen PV Panel Entegrasyonu, Güneş Yapısal Mekaniği ve PV paneldeki yerlilik oranıyla Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek santrallerden biri olma özelliğini de taşıyor.

Aralık 2021 tarihinde tam kapasite ile devreye alınan santralin yıllık enerji üretim kapasitesi 115 bin 250 MW saat olup, yaklaşık 44 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. 784 bin metrekarelik, alanda yaklaşık olarak 110 futbol sahasını içine alabilecek büyüklüğüyle ve Nextracker akıllı güneş takip teknolojisi kullanılan santralde 138 bin 213 adet monokristal modül tipli güneş paneli ile toplamda 44 binin üzerinde konutun enerji ihtiyacını karşılanmasına olanak sağlıyor.

Van Arısu Güneş Enerji Sahtrali'nin açılışına Van Valisi Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Tuşba Belediye Başkanı Mehmet Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyeleri, RHG Enertürk yöneticileri katıldı.

'TÜRKİYE'NİN GURUR KAYNAĞI'

Açılışta konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Kayseri'nin değerlerini ülkemizin üreten insanlarını Van'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Böyle bir açılışı yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Vali Balcı, "Bu tesisin yapımında emeği geçen yönetim kurulu başkanından, üyelerine kadar şirketin CEO'sundan genel müdürüne kadar, ustasından mimarına, işçisine kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunlar biraz da Türkiye'nin gurur kaynağı projeler. Ülkemiz her alanda ilerlerken, gelişirken, memleketi insanları yüreklendiren projeler. Türkiye'nin önü çok açık. İnşallah Kafkaslardan Balkanlara, Orta Doğu'da en parlak ülke Türkiye. Adı üstünde güneş enerjisi. Ama Türkiye bırakın bu coğrafyanın yıldızı, bu panallerle birlikte bu coğrafyanın güneşi olacak. Ülkemiz hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, bizim de omuz vermemiz gerekir. Van'da da güzel işler oluyor. Türkiye, her alanda nasıl ilerliyor ve gelişiyorsa biz Van'da da eğitim de sağlığa sosyal politikalardan, kültür turizmine, ulaşımdan iletişime çevre politikalardan tarıma kısacası hayata ve yaşama ilişkin olarak ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz" dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise hem Kayseri'de hem de Türkiye'deki yatırımlarından dolayı Erciyes Anadolu Holding'in tüm çalışanlarına teşekkür etti.

'ENERJİ OLMAZSA OLMAZ'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışta telafuz edilen rakamların kendilerini çok gururlandırdığını, mutlu ettiğini söyledi. Büyükkılıç, "Malumunuz son süreçte ülkemizin çevresinde olup biten gerek Ukrayna-Rusya olayında, gerekse pandemi döneminde olup bitenlerden sonra enerji bu işin olmazsa olmazı oldu. kendi kendine yeten ülke için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Güneş Allah vergisi büyük bir nimet. Bundan yararlanmalıyız bundan azami şekilde yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmalar içinde olmalıyız" dedi.

Erciyes Anadolu Holding'in yetkilileri ise yaptıkları konuşmalarda Van Arısu Güneş Enerji Santrali'nin (GES) ile igili bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından katılanlar tarafından GES'in açılışı yapıldı. (DHA)