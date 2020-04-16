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Ekonomi

Bakan Selçuk duyurdu: 1177 lira destek sağlayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını duyurdu.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 07:28 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 07:28
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs( Kovid-19)'salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde yer alan maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerin beyanı doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 TL gelir desteği sağlıyoruz."

İstihdamı korumak için yeni tedbirler aldıklarını aktaran Selçuk, "3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." ifadelerini kullandı.

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