12 milyar metreküplük dev doğal gaz planı! Türkiye adımını atıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru Projesi'nin dünyanın dört bir yanındaki bölgesel yeşil enerji koridorlarının en büyük örneklerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Bayraktar, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya yüksek düzeyde katılımın, bölge ülkelerinin enerji güvenliğini daha uygun fiyatlarla sağlama konusundaki kararlığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Bayraktar, "Aramızdaki işbirliği her yıl, tüm bölge için daha iyi bir geleceğe doğru yönelmektedir ve bu devam etmelidir. Hepimizin bildiği gibi, son dönemdeki uluslararası siyasi gelişmeler ve jeopolitik gerilimler, enerji arzımızın güvenliğini ve enerji piyasalarımızın dayanıklılığını artırmak için bölgesel ve küresel diyaloğun önemini bize gösterdi." diye konuştu.

Güney Gaz Koridoru'nun uzun vadeli enerji işbirliği sağlama açısından kritik rolüne ve bu konuda güçlü bağlılık ve ortak anlayış bulunduğuna işaret eden Bayraktar, Bakü'deki toplantıyı söz konusu işbirliğine temiz enerji projelerini de ekleme fırsatı olarak gördüklerini aktardı.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan'ın, bu projeyi geliştirmek için birlikte çalıştığını belirterek "Bu proje, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel yeşil enerji koridorlarının en büyük örneklerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak, Türkiye olarak güçlü bölgesel işbirliğini desteklemeye devam etme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum, çünkü bunun her zamankinden daha önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİDE YERLİ KAYNAK VURGUSU

Bayraktar, Bakü'deki toplantıya katılan neredeyse tüm katılımcıların yeşil ekonomi doğrultusunda iddialı planlara sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, bu bağlamda ortaklık ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"İşbirliğimize temiz enerji projelerini de ekleme fırsatımız bulunuyor. Son 10 yılda, Türkiye, doğal gaz arz güvenliğini artırmak için bir dizi altyapı projesi geliştirerek önemli adımlar attı. Yeniden gazlaştırma terminallerine yaptığı yatırımların yanı sıra iletim ve depolama kapasitesi sayesinde Türkiye, şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış formda ithal ediyor. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde 12 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer bir önemli adım da Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin tam olarak kullanılması ve enerji tarafında yeni bir girişimin kurulmasını içeriyor."

Bayraktar, arz güvenliğini güçlendirmede diğer önemli adımın yenilenebilir enerji ve konvansiyonel kaynaklar için yerli kaynakların tam kullanımı olduğunu anlattı.

Yenilenebilir enerji tarafında, geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2035'e kadar rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini dört katına çıkararak 120 gigavata ulaşma hedefini açıkladığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu iddialı yenilenebilir enerji programı, hidrokarbonlara olan tek taraflı bağımlılığı ve ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, enerji depolama kapasitemizin ve şebeke yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda bir programımız bulunuyor. Bu sayede ağımızın esnekliği ve dayanıklılığı artırılacak. Son yıllarda, amaca yönelik alanda tarihi gelişmeler yaşandı. Keşif faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürmeye başladık. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi şu anda geliştirme aşamasında. Sadece üç yıl içinde, Sakarya Gaz Sahası'ndan şebekemize ilk gaz akışını başlattık."

TÜRKİYE'DE 3,5 MİLYON EVE YERLİ GAZ

Bakan Bayraktar, bugün Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli üretilen gaz sağlandığını, ayrıca, günlük petrol üretiminin, Şırnak'taki Gabar Sahasında 80 bin varile ulaştığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin artan talebinin, her yıl yeni yerli keşiflerin ve üretimin önemini gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye, enerji alanında bölgesel işbirliğini ilerletmeye tam olarak kararlı. Enerji zengini bölgeleri, pazarlarla buluşturan bir ülke olarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, TANAP ve TürkAkım gaz boru hatları gibi girişimler aracılığıyla, daha geniş bölge için enerji güvenliğini güçlendirmeye bağlılığımızı göstermiş olduk. Özellikle doğal gaz alanında, Türkiye tedarik anlaşmalarını çeşitlendirmeye devam etmekte ve yeni kaynak ülkeleriyle işbirliğini artırmaktadır."

Bayraktar, yakın zamanda, Türkmenistan'dan yapılan doğal gaz ithalatının da Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamlaştırma ve Orta Asya enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına taşıma amacına yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, ilk kez sınırlarını paylaşmayan bir ülkeden boru hattı gazı temin ettiğine vurgu yapan Bayraktar, "Çeşitlendirme ve rekabetçi gaz arzı açısından bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Gazın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'la elektrik iletim bağlantıları bulunan Türkiye, yeşil elektriğin taşınması konusunda daha fazla ortaklık ve projelere hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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