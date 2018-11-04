12 milyon emekli düşük faizli kredi fırsatıyla sevinecek

Ağustosta ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 3’e kadar yükseldi. Bu dönemde kredi kampanyalarını askıya alan bankalar, faizlerin düşüşe geçmesiyle yeniden sahaya inmeye hazırlanıyor. 'Düşük faiz' ve 'ertelemeli ödeme' seçenekleriyle müşterilerini cezbetmek için kampanya hazırlığı yapan bankaların hedefinde bu sefer, emekliler yer alıyor.

'Borç şartı olacak'

Faizinin yüzde 0,85 ila yüzde 1 olması planlanan krediden faydalanabilmenin belli şartları olacak. Öncelikle, banka bu fırsatı sadece 'maaşlı müşterisi olan emeklilere' sunacak. Ayrıca, kredi kartı, fatura ödeme talimatı gibi ek taleplerin de olması muhtemel. Edinilen bilgiye göre, kredi kullanacak emekli eğer çalışmıyorsa, başka bankaya kredi borcunun olmaması gerekiyor.

Üst limit 10 maaş

Kredinin taksitleri emeklinin maaşından otomatik olarak kesilecek. Borçlanacak kişinin bankaya bunu yazılı olarak ibraz edecek. Kredinin üst limiti maaşın 10 katını aşamayacak. Henüz masada olan ve çalışmaları devam eden proje netleştiğinde, kamuoyuna açıklama yapılacak.

641 lira zam

Emekliler ocak zamlarını merakla beklerken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, önceki gün 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 23.5'e çıkardı. Bu tahmin, 2018'in ikinci yarısında enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 13.12 olacağını gösteriyor. Buna göre maaşlarda 134 ile 641 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük aylık bin 21 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş söz konusu tahmine göre bin 155 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira. Bu maaş da artış yüzde 13.12 olursa 5 bin 534 liraya ulaşacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahminde yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

(Güneş)