12 ton basınca dayanıklı! İlk kez Türkiye'de üretildi

Yaklaşık 4 ay önce lisansüstü öğrencilerinde katkılarıyla 30 tonluk basınca dirençli harçlar ile duvar geliştiren İnönü Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş bu sefer de atık malzemeler kullanılarak 12 ton basınca dayanıklı beton boru üretti.

Dünyada yüksek dayanımlı kendi ortamında kimyasal, asit ve sülfat ortamlarında kendini onarabilen mekanizma ilk kez Türkiye'de üretilmiş oldu.

Dünya altyapı teknolojisinde yeni bir çığır açması beklenen aynı zamanda çevre dostu olan projenin altyapı çalışmalarındaki maliyeti ciddi oranda aşağı çekmesi bekleniyor.

"12 TONA KADAR BASINÇ ALTINDA DAYANIM YAKALAMAYI BAŞARDIK"

Gerçekleştirilen üretimi çelik liflerle destekleyerek yapının esnek bir davranış sergilemesini sağladıklarını ifade eden İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Erkay Kutlusoy, "Gerçekleştirmiş olduğumuz ürün yüksek dayanım performansı sergilemektedir. Standart üretimlerle kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla dayanım artışı elde etmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda dünyada sudan fazla en çok kullanılan malzemenin beton olduğunu düşünülecek olursak bizim gerçekleştirmiş olduğumuz üretim atık malzeme esasına dayanması dolayısıyla oldukça ekonomik olmaktadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz üretimi, çelik liflerle destekleyerek yapı altında daha esnek bir davranış sergilemesini sağlamaktayız. Buna bağlı olarak üretimimiz performans ölçütleri değerlendirildiğinde standart üretimlere kıyasla oldukça uzun ömürlü olmaktadır. Dayanım ölçütlerimiz değerlendirildiğinde 12 tona kadar basınç altında dayanım yakalamayı başardık. Standart üretimlerin 8 ton olması dolayısıyla yüzde 50'lik bir artış söz konusu olmaktadır." dedi

"ÇİMENTOLU BETONA ALTERNATİF OLARAK YENİ NESİL ÇİMENTOSUZ BETON ÜRETTİK"

Proje ekibinde yer alan Suriye uyruklu Baraa Rihavi ise "İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Bilim dalı yüksek lisan öğrencisiyim. Bu çalışmada karbondioksit salımlarına sebebiyet veren çimentolu betona alternatif olarak yeni nesil çimentosuz geopolimer beton ürettik. Bu üretmiş olduğumuz geopolimer beton altyapı projelerinde uygulanmasını sağladık. Projede emeği geçen hocalarıma ve büyükşehir belediyesi görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

"ÜRETİM MALİYETİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Projenin altyapı çalışmalarındaki önemine vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kilit taşı ve altyapı elemanları çevre ve inşaat anonim şirketi (MESTON) fabrika Müdürü Aykut Çelik de, "Murat hocamız bizimle görüştüğünde biz de fabrika olarak ne katkı sunabiliriz konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, ARGE çalışmaları konusunda her zaman destek veriyor. Biz de kendi üretim fabrikamızda Murat hocamıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu ARGE çalışması, geliştirilerek üretim aşamasına getirilirse ülkemiz açısından çok iyi olacak. Biz normalde çimento veya demir kullandığımız zaman üretimde bu maliyet açısından, üretimin hızlanması açısından da büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu

"İLK DEFA TÜRKİYE'DE ÜRETTİK"

Türkiye benzer bir üretimin bulunmadığını belirten İnönü Üniversitende görevli Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş da, Yaptığımız çalışmada geri dönüşümlü atık malzemeleri kullanarak kendini onaran alt yapı boru elemanları ürettik. Yaptığımız çalışmada İnönü Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Üretim tesisleri ile birlikte üniversite sanayi işbirliği ile ortak bir proje yürüttük. İşlemimiz saha ortamında C120 beton kalitesinde ürettik. Ürettiğimiz borular kendinden iyileşen özellikle alt yapı projelerinde kullanıldığından dolayı bunlar asit ve sülfat gibi kimyasal etkilere maruz kalmaktadır. Biz bu elemanlarımızı bu ortamlara bırakarak dayanımlarını inceledik. Dayanımlar sonucunda özellikle dayanımlarda önemli ölçülerde arıtmalar gördük. Yani kendi kendinin iyileştiğini. Bunu hem mikro yapı olarak inceledik hem de mekanik özelliklerini belirledik. Ayrıca bu betonumuz çevre dostu bir beton tamamen yeşil beton olarak aktarılmaktadır. Özellikle çimento üretimlerinden ya da inşaat sektöründe karbon salımı dediğimiz sera gazı etkileri oldukça yüksektir. Bizim ürettiğimiz boru elemanlarında herhangi karbon salımı yoktur. Özellikle dünyada bununla ilgili Avrupa yeşil mutabakatı ile birlikte ülkemizin de olduğu projelerde bununla ilgili şu anda çalışmalar yapılmaktadır. Biz bu çalışmayla ilk defa altyapı çalışmalarında çimentosuz ultra yüksek dayanımlı yeşil beton borular ürettik. Maliyeti daha düşük herhangi bir kür işlem yok saha ortamında ürettik. Bu çalışmaları Dr. Enes Ekinci hocamız yurtiçi ve yurtdışından iki lisansüstü öğrencimizle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı üretim tesislerinden iki personelinde katkılarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu